Товарищеская встреча с командой Турции состоится 5 июня на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ-Арене». Изначально игра должна была пройти на стадионе «Динамо», но строители не успевают к этой дате сдать объект.
Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, время матча, а также информация о билетах появятся позже. Национальная команда начнёт учебно-тренировочный сбор в Новогорске 18 мая. Затем футболисты поедут в Австрию, где 30 мая сыграют со сборной этой страны.
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