Об этом заявили в министерстве образования и науки Самарской области.

Все тяготы единого госэкзамена уже ощутили на себе родители самарских выпускников – в областной столице ЕГЭ для пап и мам прошел накануне, 14 февраля.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

А в Тольятти аналогичная акция состоится в эту субботу, 18 февраля. Родители пройдут процедуру допуска в пункт проведения экзамена, инструктаж участника, после чего приступят к заполнению сокращенной версии контрольных измерительных материалов по русскому языку. Сдать работу нужно за 40 минут, заданий в этой версии ЕГЭ будет меньше.

Всех желающих ждут в школе №71. Результаты огласят на следующей неделе.