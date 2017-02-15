слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
15 февраля 2017
12:19:33

Результаты ЕГЭ для родителей будут известны в течение 6 дней

Об этом заявили в министерстве образования и науки Самарской области.

Все тяготы единого госэкзамена уже ощутили на себе родители самарских выпускников – в областной столице  ЕГЭ для пап и мам прошел накануне, 14 февраля.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

А в Тольятти аналогичная акция состоится в эту субботу, 18 февраля. Родители пройдут процедуру допуска в пункт проведения экзамена, инструктаж участника, после чего приступят к заполнению сокращенной версии контрольных измерительных материалов по русскому языку. Сдать работу нужно за 40 минут, заданий в этой версии ЕГЭ будет меньше.

Всех желающих ждут в школе №71. Результаты огласят на следующей неделе.




Последние новости Тольятти

15 февраля
18:54
Самый опасный перекресток в Тольятти снова стал местом ДТП

Сегодня там пастрадали люди (фото)

15 февраля
16:09
Мэр Тольятти обратился к ветеранам Афгана

В Тольятти проживает 1500 ветеранов боевых действий в Афганистане и 18 семей, которые так и не дождались своих близких...

15 февраля
15:34
В Тольятти едут американцы

Они расскажут всем желающим об искуссстве фристайла и хип-хопе...

15 февраля
15:26
Бизнесу и спорту в Тольятти добавили денег

Власти Тольятти заложили в бюджет свыше 3 млн руб. дополнительно на поддержку предпринимательства и развитие физкультуры и спорта...

15 февраля
15:17
Тольяттинским рыбакам-любителям определят норму вылова на человека в сутки

Росрыболовство намерено унифицировать правила рыболовства...

15 февраля
14:35
11-летнему мальчику сломали в школе обе руки

4-классник получил переломы обеих лучевых костей и обоих предплечий...

15 февраля
14:33
"Мы свои территории не возвращаем"

МИД ответил на заявления США по Крыму...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+