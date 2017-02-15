Об этом заявили в министерстве образования и науки Самарской области.
Все тяготы единого госэкзамена уже ощутили на себе родители самарских выпускников – в областной столице ЕГЭ для пап и мам прошел накануне, 14 февраля.
Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области
А в Тольятти аналогичная акция состоится в эту субботу, 18 февраля. Родители пройдут процедуру допуска в пункт проведения экзамена, инструктаж участника, после чего приступят к заполнению сокращенной версии контрольных измерительных материалов по русскому языку. Сдать работу нужно за 40 минут, заданий в этой версии ЕГЭ будет меньше.
Всех желающих ждут в школе №71. Результаты огласят на следующей неделе.
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