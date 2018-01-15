Об этом сообщает в понедельник городская станция скорой помощи.
«В 10:12 поступил сигнал о нападении неизвестных лиц на детей в школе № 127 Перми. Туда незамедлительно было направлено 11 бригад скорой медицинской помощи. Известно о 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии и девять человек — в легкой степени», — приводит ТАСС слова медиков. По их данным, все пострадавшие получили колото-резаные ранения, среди них один взрослый, остальные — дети.
Как сообщает «РИА Новости», резня в школе началась после драки двух подростков на ножах. Их попытались разнять преподаватели и другие школьники.
Из учебного заведения были эвакуированы почти 700 детей. «Во время ЧП в школе находились 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены», — уточнили в региональном министерстве территориальной безопасности.
Совершившие нападение подростки задержаны, возбуждено уголовное дело.
Источник Известия
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