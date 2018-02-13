До 7 вечера сегодняшнего дня, сообщили в администрации. Возможно, не в последний раз. Выбросы местных заводов, вызывающих загрязнение воздуха, всегда оседают на улицах города в безветренную погоду, каковой она по прогнозам синоптиков будет до конца рабочей недели.
Наш регион сейчас находится под влиянием антициклона, который сформируется над Кировской областью и смещается на Среднюю Волгу. Существенных осадков в эти дни не ожидается. При слабом ветре температура воздуха будет несколько ниже средних многолетних значений.
В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона
А предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.
И с российскими спортсменами он не связан
Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной.
Семерых пришлось госпитализировать
В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет
Ими будут угощать тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева