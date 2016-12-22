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22 декабря 2016
17:06:32

РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день. Как сообщили в мэрии города, в целях улучшения условий приема граждан в период ближайших праздников регистрационно-экзаменнационное отделение ГИБДД будет осуществлять регистрационные действия в режиме полного рабочего дня:
4 декабря 2017 с 9:00 до 18:00;
5 декабря 2017 с 12:00 до 20:00.
С 9 января 2017 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком.




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