Правда, не каждый день. Как сообщили в мэрии города, в целях улучшения условий приема граждан в период ближайших праздников регистрационно-экзаменнационное отделение ГИБДД будет осуществлять регистрационные действия в режиме полного рабочего дня:

4 декабря 2017 с 9:00 до 18:00;

5 декабря 2017 с 12:00 до 20:00.

С 9 января 2017 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком.