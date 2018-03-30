РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 февраля 2017 года г.о. Тольятти

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области, в составе:

председательствующего судьи Гадельшиной Ю.Р.,

при секретаре Спицыной Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-№/2017 по иску Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» к ИП Бобылеву ФИО6 о защите прав и законных интересов неопределённого круга потребителей,

у с т а н о в и л:

Самарская региональная общественная организация по защите прав потребителей «Русконтроль» (далее - СРОО ЗПП «Русконтроль») обратилась суд с иском к ИП Бобылеву Д.В. о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей, в котором просила: признать противоправными действия ИП Бобылева Д.В., осуществляющего деятельность по адресу: г. Тольятти, <адрес> по фактам:

а) продажи товаров с истекшим сроком годности

- колбаса Московская сырокопченая, на сумму 200руб., дата выработки 23.04.2016г., годен до 07.06.2016г. Просрочено на 15 суток.

б) не предоставления информации о наименовании товара, о цене, о российской валюте на русском языке:

- колбаса Кремлевская сырокопченая, на сумму 200руб., на ценнике указана стоимость (цена не указана), не указана валюта «руб», не указано наименование товара,

- пакеты для укладки покупок, по цене 3руб., (со слов продавца), отсутствует ценник,

в) отсутствия информации на предварительно расфасованном в отсутствие потребителя весовом товаре о наименовании товара, о дате изготовления и сроке годности, о цене, о массе отвеса, о стоимости за отвес, о дате расфасовки, об условиях хранения:

- сало соленое, на сумму 148руб., расфасован, на упаковке отсутствует маркировка этикеткой либо вкладыш,

- сало рубленое (перекрученное), фасованное в пэ тару, на сумму 15тус. отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

- сыр Российский (со слов продавца), на сумму 97руб., фасован в пэ пленку, отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

г) не предоставления информации (по требованию) о наименовании и местонахождении изготовителя, о дате изготовления и сроке годности:

- сало соленое, на сумму 148руб.,

- колбаса Кремлевская (со слов продавца), на сумму 200руб,

- масло Сливочное, масса 498гр., на сумму 169руб.,

Обязать ИП Бобылева Д.В. прекратить противоправные действия по реализации товаров с истекшим сроком годности; обязать предоставлять информацию о наименовании товара, о цене товара с обозначением российской валюты на русском языке- на ценниках, обязать предоставлять информацию о наименовании товара, о дате изготовления, о сроке годности, о цене, о массе (отвеса), о стоимости (за отвес), о дате расфасовки, об условиях хранения, на предварительно расфасованных весовых товарах, обязать предоставлять по требованию информацию о наименовании и местонахождении изготовителя,

Обязать ИП Бобылева Д.В., довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения в законную силу путем опубликования его полного текста в газете по г. Тольятти (ином печатном издании), или иным способом- на сайте истца <данные изъяты>

Предоставить истцу право довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда путем опубликования данного решения на сайте <данные изъяты>, за счет ответчика, с взысканием стоимости публикации в публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет 5 000 руб.), в случае если ответчик не исполнит решение суда в установленный срок.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 22 июня 2016г., членами Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль», в соответствии с ст. 45 Закона «О защите прав потребителей» и Уставом Организации был осуществлен общественный контроль ИП Бобылев Д.В., по адресу: г. Тольятти <адрес>, на предмет соблюдения прав потребителей.

В результате осуществленного общественного контроля была составлена информация о выявленных существенных нарушениях, а именно:

1) Проданы товары с истекшим сроком годности

- колбаса Московская сырокопченая, на сумму 200руб., дата выработки 23.04.2016г., годен до 07.06.2016г. Просрочено на 15 суток.

2) не предоставлена информация о наименовании товара, о цене, о российской валюте на русском языке:

- колбаса Кремлевская сырокопченая, на сумму 200руб., на ценнике указана стоимость (цена не указана), не указана валюта «руб», не указано наименование товара,

- пакеты для укладки покупок, по цене 3руб., (со слов продавца), отсутствует ценник,

3) на предварительно расфасованном в отсутствие потребителя весовом товаре отсутствует информация о наименовании товара, о дате изготовления и сроке годности, о цене, о массе отвеса, о стоимости за отвес, о дате расфасовки, об условиях хранения:

- сало соленое, на сумму 148руб., расфасован, на упаковке отсутствует маркировка этикеткой либо вкладыш,

- сало рубленое (перекрученное), фасованное в пэ тару, на сумму 15руб., отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

- сыр Российский (со слов продавца), на сумму 97руб., фасован в пэ пленку, отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

4) не предоставлена информация (по требованию) о наименовании и местонахождении изготовителя, о дате изготовления и сроке годности:

- сало соленое, на сумму 148руб.,

- колбаса Кремлевская (со слов продавца), на сумму 200руб,

- масло Сливочное, масса 498гр., на сумму 169руб.,

Факт продажи товара с истекшим сроком годности и не предоставление обязательной информации подтверждается товарным чеком, информационным листом и видеозаписью.

В судебном заседании представитель СРОО «Русконтроль» Саюшев В.Е., действующий на основании доверенности, поддержал требования, изложенные в исковом заявлении, указав, что просит обязать ответчика опубликовать резолютивную часть решения, на доводах заявленного иска настаивал в полном объёме.

Ответчик ИП Бобылев Д.В. в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени слушания дела извещался надлежащим образом, однако судебное извещение возращено в адрес суда с отметкой об истечении срока хранения. Возражений на иск ответчик не представила, о рассмотрении дела в ее отсутствие не ходатайствовала.

В силу ч.2 ст.117 ГПК РФ, ст.165.1 ГК РФ, п.68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" ответчик считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

В соответствии со ст.167 ч.4 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, принимая во внимание вышеизложенное, отсутствие оснований для отложения дела, которое может повлечь за собой нарушение сроков его рассмотрения, предусмотренных процессуальным законодательством, считает возможным в соответствии с ч.4 ст.167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Федеральный закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).

Не допускается продажа товара без информации об обязательном подтверждении его соответствия требованиям, указанным в пункте 1 статьи 7 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Правилами продажи отдельных видов товаров, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55, установлено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Информация в обязательном порядке должна содержать, в частности: наименование товара; фирменное наименование и место нахождения (юридический адрес) изготовителя товара; обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; сведения об основных потребительских свойствах товара; правила и условия эффективного и безопасного использования товара; срок службы или срок годности, если они установлены для конкретного товара; цену и условия приобретения товара (пункт 11).

Из материалов дела следует, что 22 июня 2016г., членами Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль», в соответствии с ст. 45 Закона «О защите прав потребителей» и Уставом Организации был осуществлен общественный контроль ИП Бобылев Д.В., по адресу: г. Тольятти <адрес>, на предмет соблюдения прав потребителей.

В результате осуществленного общественного контроля была составлена информация о выявленных существенных нарушениях, а именно:

1) Проданы товары с истекшим сроком годности

- колбаса Московская сырокопченая, на сумму 200руб., дата выработки 23.04.2016г., годен до 07.06.2016г. Просрочено на 15 суток.

2) не предоставлена информация о наименовании товара, о цене, о российской валюте на русском языке:

- колбаса Кремлевская сырокопченая, на сумму 200руб., на ценнике указана стоимость (цена не указана), не указана валюта «руб», не указано наименование товара,

- пакеты для укладки покупок, по цене 3руб., (со слов продавца), отсутствует ценник,

3) на предварительно расфасованном в отсутствие потребителя весовом товаре отсутствует информация о наименовании товара, о дате изготовления и сроке годности, о цене, о массе отвеса, о стоимости за отвес, о дате расфасовки, об условиях хранения:

- сало соленое, на сумму 148 руб., расфасован, на упаковке отсутствует маркировка этикеткой либо вкладыш,

- сало рубленое (перекрученное), фасованное в пэ тару, на сумму 15руб., отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

- сыр Российский (со слов продавца), на сумму 97руб., фасован в пэ пленку, отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

4) не предоставлена информация (по требованию) о наименовании и местонахождении изготовителя, о дате изготовления и сроке годности:

- сало соленое, на сумму 148руб.,

- колбаса Кремлевская (со слов продавца), на сумму 200руб,

- масло Сливочное, масса 498гр., на сумму 169руб.,

Факт реализации товаров подтверждается информационным листом, товарным чеком и видеозаписью. Информация составлена с участием продавца Салиховой С., работавшей в магазине, в момент осуществления общественного контроля. Оформленный членами СРОО «Русконтроль» информационный лист с обозначенными в нём существенными нарушениями и видеозапись, даёт суду основание в полной мере полагать, что товар был реализован в магазине ИП Бобылев Д.В.

Ранее,23 марта 2016г., по адресу г. Тольятти ул.Ворошилова 33, в результате мероприятий общественного контроля были установлены аналогичные нарушения прав неопределенного круга потребителей. Ответчик был предупрежден о нарушениях в деятельности по розничной торговле продовольственными товарами, однако должных выводов не сделал, нарушения не устранил.

В соответствии с ст. 4-5 Закона «О защите прав потребителей», ст. 3 Закона «О качестве и безопасности пищевой продукции», на продукты питания, парфюмерно- косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению. Продажа товара по истечении срока годности, а также товара на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.

Согласно ст.8-9 Закона «О защите прав потребителей», п.п: 8-10 Правил продажи отдельных видов товаров, продавец обязан предоставить информацию о продавце, об изготовителе (наименование и местонахождение), о товаре (о наименовании товара, о дате изготовления, о сроке годности) на русском языке.

В соответствии с п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров, информация о наименовании товара, о цене товара доводится на единообразных четко оформленных ценниках с указанием российской валюты на русском языке «руб».

В соответствии с п. 34 Правил продажи отдельных видов товаров, п. 5 ст 4.12 TP ТС 022X2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», в случае предпродажного фасования весового товара продавцом в отсутствие потребителя, продавец обязан предоставить маркировкой на упаковке, прикрепленном ярлыке либо вкладыше, информацию о наименовании товара, о дате изготовления, о сроке годности, о цене, о массе (фасовки) о стоимости (за отвес), о дате расфасовки, об условиях хранения.

Согласно ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», государственный контроль и надзор предусматривает обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределённого круга потребителей.

Согласно ст. 45 Закона «О защите прав потребителей», установлены права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), общественные объединения потребителей, для осуществления своих уставных целей вправе:

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей,

- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

Согласно ст. 46 Закона «О защите прав потребителей» общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Согласно п. 20 «Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий ответчика.

На основании установленных по делу обстоятельств и указанных норм законодательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца о признании действий ответчика противоправными являются правомерными, а действия ИП Бобылева Д.В. – подлежащими прекращению в отношении неопределённого круга потребителей.

Согласно п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в случае удовлетворения исков о признании действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий суд, исходя из статьи 46 Закона о защите прав потребителей, в резолютивной части решения обязывает ответчика через средства массовой информации или иным способом довести до сведения потребителей решение суда.

С учётом характера выявленных нарушений, которые существенно нарушают права и законные интересы неопределённого круга потребителей, в частности на надлежащее качество и безопасность товаров, и создают угрозу их здоровью, суд считает необходимым удовлетворить требование истца о возложении на ответчика обязанности довести до сведения потребителей резолютивную часть решения суда в течение 10-ти дней с момента его вступления в законную силу. Однако, принимая во внимание, что Закон «О защите прав потребителей» не предусматривает конкретизации в решении суда средств массовой информации, через которые следует довести решение суда до сведения неопределенного круга потребителей, суд считает возможным не конкретизировать эти средства, навязывая их ответчику, и предоставить последнему право самостоятельно избрать средства массовой информации, поскольку исходя из смысла данной нормы, ее целью является доведение сведений о факте нарушения со стороны ИП до максимально широкого круга потребителей. Размещение резолютивной части решения суда в любых СМИ или на сайте СРОО «Русконтроль», гарантирует возможность свободного ознакомления с ним, действительно неограниченного круга потребителей.

Так, требования истца обязать ответчика довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу путем опубликования его полного текста в газете «Презент» или на сайте истца: www.ruscontroll63.ru, суд считает подлежащими удовлетворению частично, поскольку указание судом на конкретное печатное издание для публикации решения, необоснованно ограничивает ответчика в выборе средств массовой информации, которыми могут выступать любые периодические печатные издания, главным критерием которых должна быть многотиражность, массовость, что обеспечит донесение содержания решения до широкого круга потребителей.

Требования в части, если ответчик не исполнит решение суда по публикации судебного решения в полном объеме в течение 10 дней с момента вступления в законную силу, предоставить истцу право довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда путем опубликования данного решения на сайте истца <данные изъяты> за счет ответчика, с последующим взысканием с него стоимости публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет пять тысяч руб.), в случае если ответчик не исполнит решение суда по публикации судебного решения в полном объеме (пункт 1 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), являются мерой, направленной на обеспечение исполнения решения суда и подлежат удовлетворению.

На основании ч.1 ст.103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой при подаче искового заявления была освобождена СРОО «Русконтроль». Размер госпошлины составляет 300 рублей (как при подаче иска неимущественного характера для физических лиц), и именно в данном размере госпошлина подлежит взысканию с ИП Бобылева Д.В.

Руководствуясь ст.ст.194 – 199 ГПК РФ, суд р е ш и л:

Исковые требования Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» - удовлетворить.

Признать противоправными действия ИП Бобылева ФИО7, осуществляющего деятельность по адресу: г. Тольятти, ул. <адрес> по фактам:

а) продажи товаров с истекшим сроком годности

- колбаса Московская сырокопченая, на сумму 200руб., дата выработки 23.04.2016г., годен до 07.06.2016г. Просрочено на 15 суток.

б) не предоставления информации о наименовании товара, о цене, о российской валюте на русском языке:

- колбаса Кремлевская сырокопченая, на сумму 200руб., на ценнике указана стоимость (цена не указана), не указана валюта «руб», не указано наименование товара,

- пакеты для укладки покупок, по цене 3руб., (со слов продавца), отсутствует ценник,

в) отсутствия информации на предварительно расфасованном в отсутствие потребителя весовом товаре о наименовании товара, о дате изготовления и сроке годности, о цене, о массе отвеса, о стоимости за отвес, о дате расфасовки, об условиях хранения:

- сало соленое, на сумму 148руб., расфасован, на упаковке отсутствует маркировка этикеткой либо вкладыш,

- сало рубленое (перекрученное), фасованное в пэ тару, на сумму 15тус. отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

- сыр Российский (со слов продавца), на сумму 97руб., фасован в пэ пленку, отсутствует маркировка этикеткой (либо вкладыш),

г) не предоставления информации (по требованию) о наименовании и местонахождении изготовителя, о дате изготовления и сроке годности:

- сало соленое, на сумму 148руб.,

- колбаса Кремлевская (со слов продавца), на сумму 200руб,

- масло Сливочное, масса 498гр., на сумму 169руб.,

Обязать ИП Бобылева ФИО8 прекратить противоправные действия по реализации товаров с истекшим сроком годности; обязать предоставлять информацию о наименовании товара, о цене товара с обозначением российской валюты на русском языке- на ценниках, обязать предоставлять информацию о наименовании товара, о дате изготовления, о сроке годности, о цене, о массе (отвеса), о стоимости (за отвес), о дате расфасовки, об условиях хранения, на предварительно расфасованных весовых товарах, обязать предоставлять по требованию информацию о наименовании и местонахождении изготовителя,

Обязать ИП Бобылева ФИО9 довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения в законную силу путем опубликования его полного текста в любых средствах массовой информации или на сайте www.ruscontroll63.ru.

В порядке, предусмотренном статьёй 206 ГПК РФ, в случае если ИП Бобылев ФИО10 не исполнит решение суда по публикации резолютивной части судебного решения в полном объёме, предоставить Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» право довести до сведения неопределённого круга потребителей резолютивную часть решения суда путём его опубликования на сайте <данные изъяты> за счёт ответчика, с последующим взысканием с неё стоимости публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет 5 000 рублей).

Взыскать с ИП Бобылева ФИО11 в доход бюджета городского округа Тольятти государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти.

В окончательной форме решение изготовлено 10.02.2017 г.

Судья Ю.Р. Гадельшина

Р Е Ш Е Н И Е

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

04.07.2017 года Автозаводский районный суд г. Тольятти

Самарской области в составе:

председательствующего судьи Андреева А.П.,

при секретаре Ильиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» к ИП ФИО1 о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей, о прекращении противоправных действий,

у с т а н о в и л:

ДД.ММ.ГГГГ членами Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль», в соответствии с ст. 45 Закона «О защите прав потребителей», Уставом Организации, был осуществлен общественный контроль деятельности ИП ФИО1, по адресу: <адрес>, на предмет соблюдения прав потребителей.

В результате контроля выявлены существенные нарушения прав потребителей (неопределенного круга потребителей) и составлена информация, а именно:

1)проданы товары с истекшим сроком годности: творог растишка, по цене 36 руб., дата выработки 03.11.2016г., годен до 08.12.2016г. Просрочено на 6 суток; коктейль молочный, емк. 210мл., по цене 30руб., дата выработки 09.06.2016г., срок годности до 06.12.2016г. Просрочено на 8 суток; йогурт Активия, масса 130гр., по цене 43руб., дата выработки 05.11.2016г., годен до 05.12.2016г. Просрочен на 9 суток; сыр греческий, на сумму 410 руб., дата выработки 10.11.2016г., годен до 10.12.2016г. Просрочен на 2 суток.

2) не предоставлена информация о дате изготовления товара: творог, на сумму 17 руб., по требованию не предоставлена информация о дате изготовления.

3)не предоставлена информация о наименовании продавца: по месту деятельности отсутствует в удобной для потребителя форме информация с указанием наименования продавца, наименования и местонахождение органа зарегистрировавшего ИП,

4)не предоставлена информация об условиях продажи: по месту деятельности отсутствуют (в удобной для потребителя форме) Правила продажи отдельных видов товаров, отсутствует Закон «О защите прав потребителей».

Факт продажи товара с истекшим сроком годности и не предоставление обязательной для потребителя информации подтверждается реестром покупок, информационным листом, и видеозаписью.

Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.

Выявленные нарушения существенно нарушают права и законные интересы неопределенного круга потребителей. В частности, нарушаются права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для их жизни и здоровья.

В связи с чем, СРОО ЗПП «Русконтроль» обратилось в суд с иском к ИП ФИО1 о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.

В судебном заседании представитель истца настаивала на исковых требованиях, просит суд:

1. Признать противоправными выявленные нарушения ИП ФИО1., осуществляющего деятельность по адресу: <адрес> а

2.Обязать ИП ФИО1 прекратить противоправные действия по реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности, обязать предоставлять информацию: о наименовании товара и цене с обозначением валюты на русском языке (на всех ценниках),обязать представлять информацию о наименовании и местонахождении изготовителя, обязать предоставлять информацию о наименовании организации (ИП),о наименовании и местонахождении органа зарегистрировавшего ИП, в доступной для потребителя форме по месту деятельности (на вывеске),обязать предоставлять информацию об условиях продажи в форме размещения (по местудеятельности) текста Правил продажи отдельных видов товаров, Закона «О защите прав потребителей»,

3. Обязать ИП ФИО1, довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения в законную силу путем опубликования его полного текста в любой газете <адрес> (по выбору ответчика), или иным способом -на сайте истца www.ruscontroll63.ru.

4. Предоставить истцу право довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда путем опубликования данного решения на сайте www.ruscontroll63.ru, за счет ответчика, с взысканием с него стоимости публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет 5000 руб.), в случае если ответчик не исполнит решение суда по публикации судебного решения (п. 1 ст. 206 ГПК РФ).

В обоснование заявленных требований истец указал, что в ходе данной проверки было выявлено, что 14.12.2016г. были куплены продовольственные товары, которые имели просроченный срок годности, а так же товары, с отсутствием маркировке на упаковке.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал в полном объеме, пояснив, что отрицает факты нарушений, установленные в акте проверки. Представленный истцом акт не является абсолютным доказательством, поскольку представляет собой составленный в односторонннем порядке документ, без подтвердения изложенных в нем обстоятельств использованием средств объективной видиофиксации. Данный документ не был вручен представителю проверяемого лица в ходе соответствующих мероприятий; не содержит подписи представителя проверяемого лица; представленная в материалы дела видеозапись не содержит информации о том, кем, где и когда составлен данный акт; данная видеозапись также не содержит информации о том, что акт предъявлялся для ознакомления представителю проверяемого лица, а также о том, что представитель проверяемого лица от дачи объяснений и подписи отказался; соответственно достоверность указанных в акте сведений проверить не представляется возможным. Видеозапись, не содержит информации о том, что указанные в исковом заявлении продукты были приобретены именно у ответчика. Момент покупки, какие преобретались товары, а также, то, что преобретенные у ИП ФИО1 товары, были с истекшим сроком годности, на видеозаписи не отражено. Видеозапись лишь содержит информацию о том, что какие-то лица запечатлели на видео продукты с истекшим сроком годности, но где и когда они приобретены, данная видеозапись информации не содержит.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров, устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, получение информации о товарах и об их изготовителях, продавцах, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии со ст.ст. 4,5 Закона РФ «О защите прав потребителей» на продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.

Продажа товара по истечении установленного срока годности запрещается.

В соответствии со ст.ст. 9,10 Закона РФ «О защите прав потребителей», продавец обязан предоставить информацию о продавце, об условиях продажи, о наименовании и местонахождении изготовителя, о дате изготовления и о сроке годности.

В соответствии с п. 19 «Правил продажи отдельных видов товаров», продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников, с указанием наименования товара, сортности (при наличии) и цены в российской валюте.

Согласно ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей», установлены права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих уставных целей вправе:

1)осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей,

2)обращаться в суды с заявлениями в защиту прав неопределенного круга потребителей.

Согласно ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

Согласно п. 20 «Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий ответчика.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ членами Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» был осуществлен общественный контроль деятельности ИП ФИО1, по адресу: <адрес>, на предмет соблюдения прав потребителей.

В результате осуществленного общественного контроля были выявлены существенные нарушения.

Факт продажи товара с истекшим сроком годности и не предоставление обязательной для потребителя информации подтверждается товарным чеком, информационным листом и видеозаписью(л.д.8-10,32).

Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.

Выявленные нарушения существенно нарушают права и законные интересы неопределенного круга потребителей. В частности, нарушаются права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для их жизни и здоровья.

Ответчик отрицает факт нарушений прав потребителей, установленных актом проверки.

Доводы ответчика в судебном заседании не нашли своего подтверждения.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 суду пояснила, что она является членом общественной организации «Русконтроль». При контрольной закупке в магазине ИП ФИО1 по поручению председателя правления СРОО ЗПП «Русконтроль» была проведена проверка 14.12.2016г. Свидетель подробно разъяснила каким образом проводилась проверка и какие нарушения были выявлены. Все нарушения, указанные в акте имели место. Во время проверки осуществлялась видеозапись. Продавец от подписи акта отказалась, товар возвратили и продавцом денежные средства за товар были возвращены.

Не доверять показаниями свидетеля у суда оснований не имеется.

Факт проведения проверки и обнаружения указанных нарушений подтверждается так же приложенной к материалам дела видеозаписью, которая была просмотрена в судебном заседании.

Каких-либо доказательств в подтверждение своих доводов со стороны ответчика суду не предоставлено.

Таким образом, в судебном заседании было установлено грубое нарушение ответчиком правил реализации продуктов питания, поскольку в соответствии с п. 5 Постановления Правительства № т ДД.ММ.ГГГГ «Правила продажи отдельных видов товаров» продавец обязан соблюдать требования, установленные в санитарных правилах.

Доводы ответчика о том, что лица, осуществлявшие проверку, являлись членами общественной организации, а не покупателями, которые не имели намерение приобрести товар для своих нужд, пришли с целью проведения контрольных мероприятий, тем самым присвоив себе полномочия государствееных надзорных органов суд находит не обоснованными, поскольку в соответствии со ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей», поручением председателя правления СРОО «Русконтроль» - ФИО4общественному инспектору ФИО3 было поручено осуществить мероприятие общественного контроля за соблюдением прав потребителей ответчика(л.д.7).

Данная проверка была произведена 14.12.2016г., выявлены нарушения, которые были зафиксированы актом № и видеозаписью (л.д.9,10,32). На основании данных доказательств истец согласно ст. 46 Закона «О защите прав потребителей», обратился в суд.

Исходя из изложенного суд приходит к выводу о том. что требования истца о признания действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга потребителей по реализации и хранению продовольственных товаров с истекшим сроком годности, согласно указанному в исковом заявлении перечню товаров являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 46 закона РФ «О защите прав потребителей», суд считает возможным обязать ответчика довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения в законную силу путем опубликования его полного текста в любой газете <адрес>, или иным способом- на сайте истца www.ruscontroll63.ru.

В случае, если ответчик не опубликует решения суда в течение 10 дней со дня вступления его в законную силу, в соответствии с п.1 ст. 206 ГПК РФ предоставить Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» право опубликовать настоящее решение суда на сайте Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» в сети Интернет по адресу: www.ruscontroll63.ru, за счет ответчика – с взысканием стоимости публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет 5000 руб.)

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в местный бюджет госпошлина в размере 300 руб., от уплаты которой истец был освобожден в силу закона при подаче иска.

В соответствии со ст. ст. 4, 5, 7, 8, 10, 45, 46 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Признать противоправными действия ИП ФИО1, осуществляющего деятельность по адресу: <адрес> по факту:

1) продажи товаров с истекшим сроком годности: творог растишка, по цене 36 руб., дата выработки 03.11.2016г., годен до 08.12.2016г. Просрочено на 6 суток, коктейль молочный, емк. 210мл., по цене 30руб., дата выработки 09.06.2016г., срок годности до 06.12.2016г. Просрочено на 8 суток, йогурт Активия, масса 130гр., по цене 43руб., дата выработки 05.11.2016г., годен до 05.12.2016г. Просрочен на 9 суток,сыр греческий, на сумму 410руб., дата выработки 10.11.2016г., годен до 10.12.2016г. Просрочен на 2 суток.

2) не предоставлена информация о дате изготовления товара: творог, на сумму 17 руб., по требованию не предоставлена информация о дате изготовления,

3) не предоставлена информация о наименовании товара, о цене, о российской валюте на русском языке: на ценниках не указана цена за кг., не указано «руб.»,

4) не предоставлена информация о наименовании продавца: по месту деятельности отсутствует в удобной для потребителя форме информация с указанием наименования продавца, наименования и местонахождение органа зарегистрировавшего ИП,

5) не предоставлена информация об условиях продажи: по месту деятельности отсутствуют (в удобной для потребителя форме) Правила продажи отдельных видов товаров, отсутствует Закон «О защите прав потребителей».

Обязать ИП ФИО1 прекратить противоправные действия по реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности;

обязать предоставлять информацию: о наименовании товара и цене с обозначением валюты на русском языке (на всех ценниках);

обязать представлять информацию о наименовании и местонахождении изготовителя, обязать предоставлять информацию о наименовании организации (ИП),о наименовании и местонахождении органа зарегистрировавшего ИП, в доступной для потребителя форме по месту деятельности (на вывеске);

обязать предоставлять информацию об условиях продажи в форме размещения (по местудеятельности) текста Правил продажи отдельных видов товаров, Закона «О защите прав потребителей».

Обязать ИП ФИО1, довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения в законную силу путем опубликования его полного текста в любой газете <адрес> (по выбору ответчика), или иным способом -на сайте истца www.ruscontroll63.ru.

Предоставить истцу право довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда путем опубликования данного решения на сайте www.ruscontroll63.ru, за счет ответчика, с взысканием с него стоимости публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет 5000 руб.), в случае если ответчик не исполнит решение суда по публикации судебного решения (п. 1 ст. 206 ГПК РФ).

Взыскать с ИП ФИО1 в доход местного бюджета госпошлину в размере 300 руб.

Апелляционная жалоба на решение может быть подана в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти в течение месяца со дня составления решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 05.07.2017г.

Судья Андреев А.П.