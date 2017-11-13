Об этом ТАСС рассказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.
Он пояснил, что на сегодняшний момент система же используется при решении вопросов кредитования в рамках тестирования. В следующем году абсолютное большинство решений по выдаче займов будет делаться на основании решения искусственного интеллекта.
Источник НСН
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