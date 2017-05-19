Как сказали в Росстандарте, это связано с тем, что тормозной шланг в некоторых случаях трётся о защитный подкрылок.
Отмечается, что все ремонтные работы будут для владельцев бесплатными.
Источник Эхо Москвы
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