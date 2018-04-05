слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
05 апреля 2018
07:09:03

Ремонтировать дороги Тольятти будет ООО «Автодоринжиниринг»

Подведены итоги электронного аукциона, и с этой компанией будет заключен муниципальный контракт, рассказали в администрации. В нынешнем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчику предстоит отремонтировать семь  участков дорог на сумму 691 млн рублей. Это участки:

- ул. Свердлова от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы (70,3 тыс кв. м)

- бульвар Здоровья от ул. Свердлова до пр-та Ленинский (13,8 тыс кв. м)

- Ленинский пр-т от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы (67,7 тыс кв. м)

- ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та (26 тыс кв. м)

- ул. М. Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная (51,5 тыс кв. м)

- ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Л.Толстого (46 тыс кв. м)

- ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская (14,6 тыс кв. м)

При благоприятных погодных условиях ремонт дорог начнется уже во второй половине апреля. Завершить работы подрядчику предстоит до 30 октября текущего года. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит пять лет, на нижний – шесть лет.

Компания «Автодоринжиниринг» уже успешно зарекомендовала себя в Тольятти. Организация ремонтировала магистрали города в 2016 и в 2017 годах на общую сумму свыше 2 млрд рублей. С 1 октября 2017 года ООО «Автодоринжиниринг» отвечает и за содержание городских дорог. Контракт заключен сразу на два года и будет действовать до 30 сентября 2019-го.




Последние новости Тольятти

05 апреля
14:13
Сегодня в Тольятти пребывает официальная делегация Посольства Франции в России

Об этом рассказали в администрации

05 апреля
13:29
Самарская область предложит гостям ЧМ-2018 широкий выбор объектов размещения

Подготовка к первенству планеты стала мощным стимулом развития туристской инфраструктуры,

05 апреля
13:27
Самарских волонтеров чемпионата мира по футболу проверят на причастность к экстремизму и терроризму

Такие проверки пройдут  каждом городе, который примет матчи мундаиля.

05 апреля
12:20
Тольяттинки выступят на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

Спортсменки КСДЮСШОР «Олимп» сегодня выезжают в Йошкар-Олу

05 апреля
11:57
Власти города планируют возобновить образовательный процесс в тольяттинской консерватории в 2019 году

Об этом сообщили в горадминистрации

05 апреля
11:52
Пожилая женщина пострадала в ДТП в зоне отдыха Тольятти

Водитель «Datsun ON-DO» врезался в столб

05 апреля
11:45
Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку продуктов питания

В правительство направлено соответствующее письмо


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+