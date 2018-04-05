Подведены итоги электронного аукциона, и с этой компанией будет заключен муниципальный контракт, рассказали в администрации. В нынешнем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчику предстоит отремонтировать семь участков дорог на сумму 691 млн рублей. Это участки:

- ул. Свердлова от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы (70,3 тыс кв. м)

- бульвар Здоровья от ул. Свердлова до пр-та Ленинский (13,8 тыс кв. м)

- Ленинский пр-т от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы (67,7 тыс кв. м)

- ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та (26 тыс кв. м)

- ул. М. Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная (51,5 тыс кв. м)

- ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Л.Толстого (46 тыс кв. м)

- ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская (14,6 тыс кв. м)

При благоприятных погодных условиях ремонт дорог начнется уже во второй половине апреля. Завершить работы подрядчику предстоит до 30 октября текущего года. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит пять лет, на нижний – шесть лет.

Компания «Автодоринжиниринг» уже успешно зарекомендовала себя в Тольятти. Организация ремонтировала магистрали города в 2016 и в 2017 годах на общую сумму свыше 2 млрд рублей. С 1 октября 2017 года ООО «Автодоринжиниринг» отвечает и за содержание городских дорог. Контракт заключен сразу на два года и будет действовать до 30 сентября 2019-го.