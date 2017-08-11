Техника продолжает работать на Борковской, Спортивной и К. Маркса – на последней уже асфальтируют тротуары и посадочные площадки. На ул. Матросова укладывают выравнивающий слой, демонтируют бордюры, чтобы положить новые.

В горадминистрации рапортуют, что уже начались работы по второму муниципальному контракту. Так, на ул. Краснознаменная фрезеруют старое покрытие. А в пер. Ученический снимают асфальт.

Ремонт указанных участков проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».