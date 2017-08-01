Как отчитались в горадминистрации, на ул. Борковской уже началась укладка выравнивающего слоя, на Карла Маркса меняют бордюры, на Комсомольской асфальтируют тротуары и посадочные площадки. На ул. Громовой и ул. Матросова производится замена бортового камня, на ул. Ленинградской начались работы по устройству выравнивающего слоя, покрыта площадь более 400 кв метров.

Ремонт магистралей проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы осуществляет компания «Автодоринжиниринг».