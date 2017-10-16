Работы еще продолжаются, до конца текущей недели планируется завершить укладку верхнего слоя, нанести разметку, а также выполнить примыкание к съездам, ведущим на промышленные предприятия.

Площадь ремонтируемого участка от ул. Ларина до кольца Баныкина - Матросова - Комсомольская составляет 18 тыс кв.м, протяженность – 2,5 км.

Дорога, которая проходит через промышленную зону Центрального района, давно нуждалась в ремонте. Из-за большой проходимости грузового транспорта здесь образовались серьезные разрушения. В период обильных осадков и во время паводков на низких участках проезжей части скапливалась вода, рассказали в горадминистрации.

Ремонт магистрали проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: горадминистрация