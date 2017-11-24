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24 ноября 2017
08:23:58

Ремонт моста через Волгу между Жигулевском и Тольятти обошелся властям в 270 миллионов рублей

Об этом сообщили в региональном правительстве. Федеральные дорожники ввели его в эксплуатацию накануне, сообщив, что работы завершены до строка. Для оптимизации производственного процесса на километровом мостовом сооружении 60 человек трудились круглосуточно. Было восстановили более 800 м деформационных швов, отремонтировали опоры, шкафные стенки, плиты балок пролетного строения и ограждения безопасности.

Произведена замена водоотводных трубок и устройство дренажных каналов. Двухслойное покрытие проезжей части на объекте выполнено с использованием прогрессивного материала – прочной упругой гранитно-мастичной литой композиции. В прошлом году в Самарской области по этой технологии был отремонтирован мост через реку Сок на трассе М-5 «Урал».

Материал более дорогостоящий, но обладающий повышенными гидроизоляционными свойствами, будет препятствовать проникновению влаги к конструктивным элементам моста и позволит значительно увеличить межремонтные сроки. Кроме дорожных работ на плотине был также произведен ремонт шлюзов.




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