Об этом сообщается на сайте «Поволжуправтодора» - компании, которая и будет проводить работы.

"В 2017 году мы планируем продолжить работы по ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" вблизи Тольятти. Определен подрядчик. Работы начнутся в теплое время года", - заявил начальник компании Сергей Логунов.

Стоит отметить, что в прошлом году ФКУ "Поволжуправтодор" отремонтировал и ввел в эксплуатацию участок федеральной трассы М-5 около Сызрани.