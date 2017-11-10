Об этом заявили в областном кабмине, подчеркнув, что это и являлось одной из главных задач проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарско-Тольяттинской агломерации.

До 2017 года в области насчитывалось 137 очагов аварийности. В настоящее время количество снижено до 95-ти. Еще 28 очагов планируется ликвидировать в 2018 году.

На дорожный ремонт планируется направить 3 миллиарда 613 миллионов рублей, в 2018ом отремонтируют 66 автодорог протяженностью 139 километров.

В 2017 году в Самарской области проведен ремонт 109 дорог протяженностью более 163 километров. В настоящее время проект реализован на 99%.