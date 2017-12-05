В преддверии новогодних каникул перевозчики увеличивают частоту полетов на популярных внутрироссийских и зарубежных направлениях. Так с 5 декабря меняется расписание на маршруте Самара - Москва: авиакомпания «Победа» в декабре увеличит число вылетов с 4 до 7 в неделю.
На втором по популярности российском направлении Самара - Санкт-Петербург авиакомпания «Россия» ввела дополнительный рейс 29 декабря, а «Нордавиа» - 30 декабря, 2 и 8 января. Изменения коснутся и маршрута из Самары в Международный аэропорт «Платов» Ростова-на-Дону: с 18 декабря авиакомпания «Ямал» вводит в расписание новый рейс по субботам, увеличивая регулярность полетов до 5 в неделю.
Изменения в расписании произойдут на популярных зарубежных маршрутах. Так авиакомпания Flydubai в последнюю декаду декабря увеличит частоту рейсов с 4 до 5 в неделю на маршруте Самара - Дубай, а Turkish Airlines - с 3 до 4 - по маршруту Самара -Стамбул. Оба новых рейса будут выполняться каждый четверг до конца сезона.
Более подробно с расписанием вы можете ознакомиться на сайте аэропорта.
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