Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года. Авторы документа заявляют, что такие изменения могут быть приняты по ряду причин.
— Среди внешних — завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды, — отмечается в публикации.
Внутренние причины возникновения проекта по созданию макрорегионов — это отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях.
— Существующая пространственная система неэффективна для бюджета, для здоровья, для оборонной безопасности, для реализации задач по добыче полезных ископаемых. И нужен некий баланс между проектным подходом и учётом естественных тенденций, — цитирует издание генерального директора Института территориального планирования "Урбаника" Антона Финогенова.
Также проектом предусмотрено приоритетное развитие геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь.
Источник Лайф
Их смысл — не допустить фальсификацию продукта на стадии питания животного
Их соберет Межрегиональный конкурс-фестиваль вокального искусства «Чистый звук»
Компания также планирует в текущем году на 50% нарастить экспорт
Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне
В Самарской области стартовала зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта
Трое жителей Октябрьска занимались незаконной добычей налима в акватории реки недалеко от Сызрани.
Речь идет о Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболу-2018.