Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года. Авторы документа заявляют, что такие изменения могут быть приняты по ряду причин.

— Среди внешних — завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды, — отмечается в публикации.

Внутренние причины возникновения проекта по созданию макрорегионов — это отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях.

— Существующая пространственная система неэффективна для бюджета, для здоровья, для оборонной безопасности, для реализации задач по добыче полезных ископаемых. И нужен некий баланс между проектным подходом и учётом естественных тенденций, — цитирует издание генерального директора Института территориального планирования "Урбаника" Антона Финогенова.

Также проектом предусмотрено приоритетное развитие геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь.