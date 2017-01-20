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20 января 2017
08:24:22

Регионы России хотят укрупнить

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года. Авторы документа заявляют, что такие изменения могут быть приняты по ряду причин.  

— Среди внешних — завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды, — отмечается в публикации.

Внутренние причины возникновения проекта по созданию макрорегионов — это отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях.

— Существующая пространственная система неэффективна для бюджета, для здоровья, для оборонной безопасности, для реализации задач по добыче полезных ископаемых. И нужен некий баланс между проектным подходом и учётом естественных тенденций, — цитирует издание генерального директора Института территориального планирования "Урбаника" Антона Финогенова.

Также проектом предусмотрено приоритетное развитие геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь.

 

Источник Лайф




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