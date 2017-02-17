С такой инициативой выступили Депутаты Мосгордумы. Как следует из пояснительной записки, законопроект должен коснуться, прежде всего, реализации слабоалкогольных энергетиков.

По словам разработчиков, те, кто употребляют такие напитки подвергаются большему риску чем те, кто пьёт обычный алкоголь. Кофеин, входящий в состав этой продукции, маскирует реальную степень опьянения, что повышает вероятность неадекватного поведения.