В 2017-2018 годах в городе отремонтируют 80 многоквартирных домов. Одна из причин — неплатежи населения: разницу между выполненными и оплаченными работами фонд оценивает в 1,3 млрд рублей, пишет «Площадь свободы».

С конца ноября в Тольятти зачастили высокопоставленные представители фонда капитального ремонта Самарской области. Областные деятели, до которых прежде тольяттинцы не могли достучаться, взялись сами организовывать и проводить для горожан семинары с разъяснениями о деятельности регионального оператора. Выхлоп от таких встреч практически нулевой.

«Люди фонда» в основном сводят суть своих выступлений к одному: жители Тольятти должны срочно повысить собственную платежную дисциплину и все как один ринуться оплачивать взносы на капитальный ремонт. Хотя тольяттинцы о необходимости уплаты взносов прекрасно знают, а потому на всех семинарах пытаются получить ответы на другие более существенные вопросы: почему капремонт на домах производится без проектов; кто и как контролирует деятельность подрядчиков и следит за сроками проведения ремонтных работ; как добиться выполнения гарантийных обязательств по домам, где после капремонта остались множественные недоделки и откровенный брак.

Практика организованных в Тольятти семинаров показывает, что руководящие работники фонда просто не в состоянии ответить на краеугольные вопросы жильцов, в чьих домах капремонт или идет, или уже пронесся, как стихийное бедствие. Даже несмотря на то что проблематика Тольятти носит уже вполне сложившийся системный характер, выступающие на семинарах специалисты регионального оператора всякий раз обещают жильцам «записать и разобраться» и продолжают талдычить одно и то же: надо платить, надо платить, надо платить…

Платить-то, конечно, надо, если следовать букве жилищного законодательства. Но тольяттинцы к таким расходам не всегда готовы, так как выясняется: несмотря на многочисленные устные заверения и ссылки на разнообразные документы, на практике фонд капитального ремонта со всем своим аппаратом и 100-миллионным годовым бюджетом на свое же содержание не может гарантировать собственникам жилья высокое качество и своевременное выполнение ремонтных работ.

На выездном мероприятии комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, которое состоялось недавно в Тольятти, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин бодро отчитался: на 2015-2016 годы в Тольятти был запланирован капремонт 349 домов. «По состоянию на 28 ноября 2016 года сделано 179 домов — в них работы уже завершены. По 47 домам — работы в высокой степени готовности или идет оформление документов. По 111 домам ремонтные работы ведутся. Из 5 домов, по которым собственниками помещений не были согласованы предложения регионального оператора о проведении капитального ремонта, по 2 домам предложения направлены для принятия решения в органы местного самоуправления (мэрию), по 3 домам собственники пересматривают вид работ. При этом Тольятти — единственный город Самарской области, которому в 2016 году было обеспечено предоставление финансовой поддержки за счет бюджетных средств на капремонт в размере 115 млн руб. из средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и субъектовых источников», — заявил замминистра. Куда «исчезли» из краткосрочного двухлетнего плана еще 7 адресов, чиновник предпочел не распространяться. Зато проанонсировал: «На 2017 год в Тольятти запланировано проведение капитального ремонта в 80 многоквартирных домах. Предложения о проведении ремонта с видами работ направлены в 71 дом, по 52 из них уже получены положительные согласования жителей». А дальше — набившая оскомину история о том, что собираемость взносов на капремонт по г. Тольятти на сегодняшний момент не столь большая: свыше 50%, но не доходит до 60%.

Дальше последовал краткий доклад врио генерального директора ФКР Сергея Тишина, который, невзирая на прозвучавшее минуту назад заявление заместителя министра, с удовлетворением отметил: собираемость платежей по г. Тольятти улучшается, и например, за октябрь 2016 года она превысила 100%.

Также Сергей Тишин подчеркнул, что к Тольятти фонд капитального ремонта относится с особым вниманием. «У нас здесь и служба заказчика выделена в отдельный отдел, и на приеме населения три пункта работают. Фактически функционирует маленький филиал регионального оператора в Тольятти, поэтому жителям со своими вопросами не надо ездить в Самару на ул. Дачную, 24. Все спорные вопросы тольяттинцы могут прямо здесь решить. Фондом делается все, чтобы организовать ответы на вопросы и улучшить взаимодействие с населением г. Тольятти», — заверил врио.

Так-то оно, может, и так. Но, во-первых, офис службы заказчика на ул. Новопромышленной работает, дай бог, часа три-четыре в неделю. К тому же странно, что руководитель фонда не знал: уже с 1 декабря три офиса ФКР по работе с населением закрываются, а четыре новых отдела открываются. На сайте фонда данная информация с адресами была опубликована 29 ноября, но Тишин 30 ноября о новшествах почему-то не сказал ни слова. Да и потом, заявление про «маленький филиал» не выдерживает, по сути, никакой критики, поскольку господин Тишин не стоял в длиннющих очередях к операторам с жалобами на неправомерное начисление пеней и т.д. И не пытался пробиться по горячей телефонной линии к специалистам. А вот если бы ощутил на себе все прелести капремонта «по-тольяттински», то наверняка был бы скромнее в оценке работы возглавляемой им организации.

Сколько будет стоить капремонт 80 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2017-2018 годов по Тольятти? Когда будет сформирован пул подрядчиков? В какие сроки они приступят к выполнению работ? Четких ответов на эти вопросы члены профильного комитета СГД 30 ноября так и не услышали. Единственное, что смог пояснить Сергей Тишин: работы начнутся в 2017 году, а подрядчики и суммы по всем домам будут определены после проведения конкурсных процедур.

Не появилось особой ясности и с точки зрения работы ФКР по привлечению к ответственности нерадивых подрядчиков, которые в Тольятти, по крайней мере, оставляют «косяк» за «косяком», но продолжают исправно побеждать на торгах и получать все новые и новые объемы на десятки миллионов рублей.

В общем, по каким проектам делаются работы и какими горе-специалистами — большой вопрос. Складывается впечатление, что контроль ведется только на бумаге. А по факту имеем то, что имеем — кучу проблем, очереди к специалистам, перегруженные горячие линии и жителей, которые мерзнут в отремонтированных домах и на чем свет стоит клеймят исполнителей капремонта.