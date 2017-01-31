Речь идет о доме №7 по улице Революционной. Сейчас подрядная организация «Строй Арена» ремонтирует там внутридомовые инженерные системы, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Специалисты надзорного органа побывали на объекте и выявили многочисленные нарушения.

В частности, искривление и течи трубопроводов, нарушение температурного режима горячей воды. То есть, «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» должным образом не осуществляет контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ, не следит за соответствием таких услуг и работ требованиям проектной документации.

В адрес НО «ФКР» прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.