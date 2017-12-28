Видимость на дороге составляет порядка 50 метров, предупреждает группа "Спасение...". Если в поездке все же есть острая необходимость, то инспекторы советуют автомобилистам быть особенно внимательными.

Двигаться в тумане нужно с включенными фарами ближнего, а не дальнего света. Обязательно применение противотуманных фар, но полезны они только в том случае, если правильно установлены и отрегулированы. Лучше отказаться от резких маневров - перестроений, обгонов, опережений.

Следует также избегать внезапного и резкого торможения. В тумане расстояния искажены, возможны оптические обманы. Водителям зачастую кажется, что дистанция до впереди едущей машины больше, чем есть на самом деле.

Самое главное – при попадании в туман нужно обязательно снизить скорость и увеличить дистанцию с другими автомобилями. Ваша скорость движения не должна превышать половины расстояния видимости.