Мероприятие под названием "Туристическая Волга 2017" пройдет в эту субботу, 27 мая, на площади у Речного Вокзала. В программе розыгрыш экскурсионных билетов, интерактивные площадки для детей и родителей, спортивные забавы, мастер-классы, аква-гримм, богатырские состязания, бои в мягких доспехах. Начало в 13 часов.
Ближе к 16 часам состоится фестиваль красок. Будет красиво и увлекательно. Но чтобы праздник прошел без сбоев, нужны волонтеры. Организаторы пообещали, что ваша работа будет вознаграждена вечерней прогулкой на теплоходе.
Телефон для тех, кто заинтересовался: 25-55-28.
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