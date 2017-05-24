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24 мая 2017
09:55:30

Речной порт Тольятти ищет волонтеров на праздник, посвященный открытию Навигации

Мероприятие под названием "Туристическая Волга 2017" пройдет в эту субботу, 27 мая, на площади у Речного Вокзала. В программе розыгрыш экскурсионных билетов, интерактивные площадки для детей и родителей, спортивные забавы, мастер-классы, аква-гримм, богатырские состязания, бои в мягких доспехах. Начало в 13 часов.

Ближе к 16 часам состоится фестиваль красок. Будет красиво и увлекательно. Но чтобы праздник прошел без сбоев, нужны волонтеры. Организаторы пообещали, что ваша работа будет вознаграждена вечерней прогулкой на теплоходе.

Телефон для тех, кто заинтересовался: 25-55-28.




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