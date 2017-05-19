Роспотребнадзор приостановил реализацию партии сока, из-за которого ребенок в Ставрополье получил химический ожог рта. В пресс-службе ведомства сообщают, что сейчас по этому факту проводится проверка с лабораторными исследованиями. Реализация партии приостанавливается по всей стране.
Ранее сообщалось, что аналогичная история произошла с 4-летней девочкой после употребления фруктового сока, это случилось также в Ставрополье.
Источник НСН
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