Роспотребнадзор приостановил реализацию партии сока, из-за которого ребенок в Ставрополье получил химический ожог рта. В пресс-службе ведомства сообщают, что сейчас по этому факту проводится проверка с лабораторными исследованиями. Реализация партии приостанавливается по всей стране.

Ранее сообщалось, что аналогичная история произошла с 4-летней девочкой после употребления фруктового сока, это случилось также в Ставрополье.