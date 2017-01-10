Об этом сообщили ТАСС в СКР по республике. Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, врачи местной больницы неверно оценили состояние больного и совершили несколько ошибок при оказании ему помощи.
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