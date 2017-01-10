Об этом сообщили ТАСС в СКР по республике. Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, врачи местной больницы неверно оценили состояние больного и совершили несколько ошибок при оказании ему помощи.

Мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января, ударился головой и был госпитализирован. Он скончался в больнице 5 января.