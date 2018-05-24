Роспотребнадзор составил список нежелательных продуктов. Санитарное ведомство попросило родителей не привозить пирожные с кремом, соки, нектары, консервы, грибы, лимонад и домашние мясные изделия.

Людям рекомендовали везти небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок смог съесть их за один раз. Также Роспотребнадзор просит обращать внимание на срок годности и условия хранения.