Роспотребнадзор составил список нежелательных продуктов. Санитарное ведомство попросило родителей не привозить пирожные с кремом, соки, нектары, консервы, грибы, лимонад и домашние мясные изделия.
Людям рекомендовали везти небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок смог съесть их за один раз. Также Роспотребнадзор просит обращать внимание на срок годности и условия хранения.
Источник Маяк
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