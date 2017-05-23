12-летнего подростка искали с 12 мая, когда он ушел из дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской в Самаре, и не вернулся. На поиск несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав самарской полиции.

Информация с приметами была направлена во все органы внутренних дел, а также опубликована в средствах массовой информации. Сотрудники полиции устанавливали круг общения подростка, опрашивали его родственников и знакомых, проверяли места возможного появления несовершеннолетнего. На минувшей неделе мальчик самостоятельно вернулся домой, пояснив родным и сотрудникам полиции, что все это время находился в Самаре, сообщили в ГУ МВд региона.

Сотрудниками полиции было установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего за время его отсутствия совершено не было. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов.