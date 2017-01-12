Актёр стал вести здоровый образ жизни, начал терять вес, следить за фигурой и активно заниматься спортом, сообщает Daily Mail со ссылкой на друзей Питта. При этом они отметили, что актер очень скучает по детям и не стесняется выражать свои эмоции, он словно сломлен.

Ранее сообщалось, что Питт увиделся с детьми на Рождество. Он обменялся с ними подарками. Также он договорился с Джоли, что они сохранят в тайне от публики все новости, связанные с разводом.