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12 января 2017
15:29:59

Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актёр стал вести здоровый образ жизни, начал терять вес, следить за фигурой и активно заниматься спортом, сообщает Daily Mail со ссылкой на друзей Питта. При этом они отметили, что актер очень скучает по детям и не стесняется выражать свои эмоции, он словно сломлен.

Ранее сообщалось, что Питт увиделся с детьми на Рождество. Он обменялся с ними подарками. Также он договорился с Джоли, что они сохранят в тайне от публики все новости, связанные с разводом.

 

Источник Маяк




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