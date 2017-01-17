Об этом сообщает Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Оксфэм. По его данным, восемь мультимиллиардеров владеют богатством, превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества. В собственности 1% самых богатых людей планеты находится почти 51% мирового капитала.