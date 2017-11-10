Как сообщается на официальном сайте новозеландской компании, чат-бот умеет подражать живым людям, разбавляя свои реплики наивными уточнениями, шутками и грамматическими ошибками.
Бессмысленная переписка будет вестись до тех пор, пока мошенникам, обещающим миллиардное наследство, не надоест и они не перестанут отвечать. "Ежегодно жертвами киберпреступников становятся "миллионы людей, которые теряют миллиарды долларов".
Создатели программы считают, что их чат-бот поможет решить проблему с подобным видом мошенничества, поскольку у злоумышленников попросту не останется времени на переписку с реальными людьми.
Источник Маяк
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