Решением Правительства Самарской области с целью оказания эффективной социальной поддержки наиболее уязвимой части малоимущего населения области увеличен размер социальной помощи, оказываемой в виде денежной выплаты (социального пособия). В 2017 году она составит 500 руб. в месяц на одного получателя (2016 год – 150 рублей).

Прогнозируемая численность получателей социальных пособий в 2017 году составит 57 310 человек ежемесячно (среднемесячная численность за период октябрь 2015 – сентябрь 2016 года).

Законом Самарской области об областном бюджете на 2017-2019 годы по данному направлению предусмотрены расходы областного бюджета на текущий год в объеме 150,5 млн. рублей. Дополнительный объем средств, необходимый на предоставление увеличенных социальных пособий малоимущим, в 2017 году составит почти 200,9 млн. рублей.