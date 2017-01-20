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20 января 2017
19:42:04

Размер социального пособия малоимущим в Самарской области увеличится в 3,3 раза

Решением Правительства Самарской области с целью оказания  эффективной  социальной поддержки наиболее уязвимой части малоимущего населения области увеличен размер социальной помощи, оказываемой в виде денежной выплаты (социального пособия).  В 2017 году она составит 500 руб. в месяц на одного получателя (2016 год – 150 рублей).

Прогнозируемая численность получателей социальных  пособий в 2017 году составит 57 310 человек ежемесячно (среднемесячная численность за  период октябрь 2015 – сентябрь 2016 года).

Законом Самарской области об областном бюджете на 2017-2019 годы по данному направлению предусмотрены расходы областного бюджета на текущий год в объеме 150,5 млн. рублей. Дополнительный объем средств, необходимый на предоставление увеличенных социальных пособий малоимущим, в 2017 году составит почти 200,9 млн. рублей.




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