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06 февраля 2017
14:35:40

Разбой со спортивным уклоном: грабителя выдали лыжи, на которых он скрылся

Вечером 2 февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району поступило сообщение о разбое. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил выручку у продавца магазина, расположенного в селе Надеждино. Женщина 1979 года рождения обратилась за помощью к полицейским.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили интересную подробность: по словам продавца, нападавший зашел в магазин, держа в руках лыжи. Также женщина пояснила, что прежде она мужчину не видела и, так как в поселке все друг друга знают, можно предположить, что он не местный.

Участковые уполномоченные полиции провели в селе подворовой обход и опросили местных жителей. Параллельно с этим полицейские стали отрабатывать пути возможного отхода злоумышленника, и в буквальном смысле вышли на его след - налетчик передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Сотрудники органов внутренних дел задержали его еще до прибытия в пункт назначения.

У подозреваемого - мужчины 1987 года рождения, полицейские изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет, которым он, предположительно, угрожал продавцу. Выяснилось, что задержанный – житель Ульяновской области, уже имеет судимость за убийство и только недавно освободился из мест лишения свободы. На преступление, по его словам, пошел из-за нехватки денег. Чтобы совершить преступление, подозреваемому пришлось пройти на лыжах по полю около 30 километров.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.




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