Как сообщает РИА Новости, это было в 2014 году. Самолет направлялся в Сирию, на борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные.
Ту-154 № 85572, выпущенный в 29 марта 1983 г. на заводе КуАПО (сейчас ОАО "Авиакор-авиационный завод"), за 33 года эксплуатации прошел три капремонта. Последний раз машину капитально отремонтировали на заводе-изготовителе "Авиакор" в декабре 2014 года. Последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало.
Кроме того, по данным корпорации "Русские машины", с конца декабря 2014 г. завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание разбившегося лайнера.
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