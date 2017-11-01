На оплату имущественных налогов у тольяттинцев есть месяц. Отдать государство деньги за владение землей, недвижимостью и автомобилем необходимо до 1 декабря, сообщает ФСН.

Рассылка налоговых уведомлений завершена. Налогоплательщиков не должен смущать тот факт, что в письме в строке отправителя будет указан ФКУ «Налог-Сервис», расположенный в Красноярском крае. Именно там в этом году печатаются налоговые уведомления. В 2016 году их отправляли из Нижнего Новгорода.

Несмотря на это, с любыми вопросами граждане могут обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства. Также узнать всю информацию о своих налогах можно на сайте ФНС в личном кабинете, если вы его открывали. При этом, неполучение уведомления не освобождает собственника от уплаты налога - в таком случае он должен сам сообщить о наличии объекта.