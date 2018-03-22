Глава СКР поручил центральному аппарату ведомства отслеживать ход расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту. Трагедия произошла 19 марта: 14-летний школьник спрыгнул с балкона многоэтажки.

Несовершеннолетний проживал в том же доме с матерью и отчимом. В настоящее время следователи затребовали материалы, характеризующие как самого подростка, так и его родственников. Предварительно установлено, что семья, в которой воспитывался мальчик, на профилактическом учете не состояла.

Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и школе, установить круг его общения и интересов, а также все без исключения обстоятельства и мотивы, которые привели к этой трагедии.