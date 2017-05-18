23 мая в город приедет замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Жители смогут лично рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, а также о работе медицинских учреждений.
По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований – приняты меры по устранению нарушений, заявили в горадминистрации.
Записаться на прием можно по телефонам: 543-266, 544-219.
Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1 – это Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача.
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