23 мая в город приедет замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Жители смогут лично рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, а также о работе медицинских учреждений.

По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований – приняты меры по устранению нарушений, заявили в горадминистрации.

Записаться на прием можно по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1 – это Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача.