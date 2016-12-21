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21 декабря 2016
08:29:34

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Сегодня в Тольятти приедет замминистра здравоохранения Самарской области.  Руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко проведет выездной приём граждан.

Тольяттинцев ждут к 10 утра в приёмной главного врача городской поликлиники №3, что на ул. Свердлова, 82. Предварительная запись в мэрии, по адресу ул. Карла Маркса, 42, или по телефону 54-32-66.

Как отметили в горадминистрации, жители Тольятти смогут рассказать специалисту о проблемах в получении квалифицированной медицинской помощи. Все нарушения, о которых станет известно во время встречи, будут устранены, добавили в мэрии.

Выездные приёмы  проходят в Автограде регулярно по поручению губернатора Самарской области. Руководители регионального министерства принимают жителей города, как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района.




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