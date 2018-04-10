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10 апреля 2018
09:51:22

Расширение американских санкций спровоцировало распродажу активов на российском финансовом рынке

По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,5 — 4%, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в начале марта 2014 года.

Тогда новость о проведении референдума о присоединении Крыма к России иностранные инвесторы восприняли как сигнал для распродажи рублёвых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран. О новых санкциях в отношении российских олигархов Минфин США объявил в конце прошлой недели.




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