По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,5 — 4%, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в начале марта 2014 года.

Тогда новость о проведении референдума о присоединении Крыма к России иностранные инвесторы восприняли как сигнал для распродажи рублёвых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран. О новых санкциях в отношении российских олигархов Минфин США объявил в конце прошлой недели.