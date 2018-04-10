По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,5 — 4%, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в начале марта 2014 года.
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