Как пишет "Российская газета ", разработчик по имени Стивен Троутон-Смит, изучая код умной колонки Apple HomePod, обнаружил в нем упоминание принципов работы виртуальной кнопки Home в следующей модели смартфона iPhone. Своими открытиями он поделился с подписчиками в Twitter.

По его словам, виртуальная кнопка сможет менять свои размеры и прятаться (например, во время просмотра полноэкранных видео), а дополнительные клавиши рядом с ней смогут менять свой размер. При этом изменение цвета кнопки не предусмотрено.

Уже осенью грядущего года компания Apple, по слухам, представит 3 модели смартфонов. Наиболее активно в прессе обсуждается инновационный iPhone 8 - возможно, он получит виртуальную кнопку "домой", безрамочный дисплей, интеллектуальную камеру и возможность узнавать владельца по лицу.