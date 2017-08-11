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11 августа 2017
11:28:52

Рассекречено главное нововведение iPhone 8

Как пишет "Российская газета", разработчик по имени Стивен Троутон-Смит, изучая код умной колонки Apple HomePod, обнаружил в нем упоминание принципов работы виртуальной кнопки Home в следующей модели смартфона iPhone. Своими открытиями он поделился с подписчиками в Twitter.

По его словам, виртуальная кнопка сможет менять свои размеры и прятаться (например, во время просмотра полноэкранных видео), а дополнительные клавиши рядом с ней смогут менять свой размер. При этом изменение цвета кнопки не предусмотрено.

Уже осенью грядущего года компания Apple, по слухам, представит 3 модели смартфонов. Наиболее активно в прессе обсуждается инновационный iPhone 8 - возможно, он получит виртуальную кнопку "домой", безрамочный дисплей, интеллектуальную камеру и возможность узнавать владельца по лицу.




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