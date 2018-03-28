Об этом сообщили в департаменте образования администрации. Места распределят среди детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. Для этого они должны быть зарегистрированы в электронной базе данных очередников по состоянию на 9 апреля 2018 года. Процедура утверждения результатов занимает не более 10 рабочих дней. Итоги будут размещены в информационной системе «Е-услуги. Образование» не позднее 20 апреля.

В департаменте образования сейчас ведут прием граждан по вопросу получения места в саду. Родителей ждут по адресу: улица Голосова, 34, кабинет № 104. Специалисты дают консультации во вторник с 8.00 до 12.00 и в четверг с 13.00 до17.00. Также можно получить ответ на интересующий вас вопрос по телефонам: 54-38-56, 54-33-69. Звоните с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).