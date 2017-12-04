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04 декабря 2017
10:15:36

Распоряжаться материнским капиталом стало проще

С сегодняшнего дня для этого уже не нужно предоставлять СНИЛС. Документ необходимо будет предъявить только при подаче заявления на получение сертификата, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Т

ам отметили, что всего за время действия программы маткапитал получили 8,5 миллионов российских семей. Две трети из них потратили деньги на улучшение жилищных условий. При этом более трем миллионов семей частично или полностью погасили жилищные кредиты.

Источник Российская газета




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