Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров по маршруту Самара-Москва (Шереметьево). Первый рейс запланирован на 30 октября, перевозка будет осуществляться на самолете Airbus 321. Этот рейс станет самым ранним на московском направлении, вылет запланирован на 5.20 по местному времени.

Столичный маршрут - самый востребованный у пассажиров самарского аэропорта. По итогам первого полугодия на рейсе Самара – Москва было обслужено 596,4 тыс. пассажиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока. Авиакомпания Nordwind станет пятой по счету, работающей на этом направлении. Сегодня в Москву летают «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа», «ЮТейр».

Авиакомпания Nordwind хорошо знакома жителям Самарской области как крупный чартерный перевозчик: в рамках летнего расписании авиакомпания летает в Анталью, Бургас, Ираклион, Ларнаку, а так же выполняет регулярный рейс Самара - Сочи. Парк Nordwind состоит из 20 воздушных судов таких типов как: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.