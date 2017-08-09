слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 августа 2017
12:25:11

Расписание аэропорта Курумоч пополнит новый рейс

Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров по маршруту Самара-Москва (Шереметьево). Первый рейс запланирован на 30 октября, перевозка будет осуществляться на самолете Airbus 321. Этот рейс станет самым ранним на московском направлении, вылет запланирован на 5.20 по местному времени.

Столичный маршрут - самый востребованный у пассажиров самарского аэропорта. По итогам первого полугодия на рейсе Самара – Москва было обслужено 596,4 тыс. пассажиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока. Авиакомпания Nordwind станет пятой по счету, работающей на этом направлении. Сегодня в Москву летают «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа», «ЮТейр».

Авиакомпания Nordwind хорошо знакома жителям Самарской области как крупный чартерный перевозчик: в рамках летнего расписании авиакомпания летает в Анталью, Бургас, Ираклион, Ларнаку, а так же выполняет регулярный рейс Самара - Сочи. Парк Nordwind состоит из 20 воздушных судов таких типов как: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.




Последние новости Тольятти

09 августа
13:54
В Самарской области под колесами грузовика погиб пешеход

ДТП произошло накануне около половины двенадцатого ночи

09 августа
12:23
В ближайшую субботу тольяттинцев ждут на фестивале «Жигулевская вишня»

Он пройдет в селе Ширяево уже в 11 раз

09 августа
12:21
В Тольятти на больничной койке оказался 14-летний велосипедист

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне

09 августа
11:49
В Тольятти 2-летний ребенок оказался запертым в машине изнутри

Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова

09 августа
11:41
Сочи получит «Голубой флаг»

Этой премией отмечают экологически чистые пляжи

09 августа
11:32
Автомобиль LADA XRAY снимается в фильме про Путина

В Крыму начались съемки новой кинокомедии «Каникулы президента»

09 августа
11:16
В российских кафе запретят вейпы и кальяны

Кроме того, их больше не будут продавать подросткам младше 18 лет


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+