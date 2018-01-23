Российская академия народного хозяйства и государственной службы победила в открытом конкурсе на право проведения научно-исследовательской работы. Создание стратегии будет вестись в нескольких направлениях.
Также победители конкурса рассчитывают на содействие горожан в создании желаемого образа родного города в будущем: команда аналитиков РАНХиГС будет вести мониторинг деятельности жителей, проводить опросы. Цена контракта почти 6 млн рублей.
Всего же на эти цели в бюджете было заложено около 7 миллионов, отметили в горадминистрации.
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