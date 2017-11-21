Граждане России слушают радио в среднем четыре часа в день. Такие данные привёл глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, примерно 60% от этого времени приходится на «автомобильное радиослушание». Жаров отметил тенденцию уменьшения сегмента разговорного радио.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что лидирует FM-диапазон, здесь действует 3 тысячи 613 лицензий на вещание. «Это практически то же самое количество, которое было и в 2016-м… Я думаю, это говорит о стрессоустойчивости радиовещательной отрасли», — добавил Жаров.