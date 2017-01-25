слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
25 января 2017
13:27:28

Радио «Август» предупреждает о взломе своей группы в соцсети ВКонтакте

Группа называется «Новости Август». В ленте появилось свыше 2 десятков сообщений о розыгрыше ценных призов - «очень достойных флагманских гаджетов производства компании "Аррle"», говорится в прикрепленной записи.

Для участия в конкурсе предлагается перейти по ссылке и пройти быструю регистрацию, указав свой действительный номер телефона для возможности связи. Отмечается, что двое победителей будут определены сегодня, 25 января, в 18-30.

Радио «Август» обращает внимание радиослушателей, что не проводит подобных розыгрышей в сети. Проблема взлома доведена до сведения администраторов соцсети.




Последние новости Тольятти

25 января
13:58
Тольяттинцы будут ездить в Турцию не только за пляжным отдыхом

Акценты будут сделаны на оздоровительном, гастрономическом и историческом туризме...

25 января
13:55
Спрос на некоторые школы Тольятти оказался выше предложения

Это касается школ №№ 10, 18, 26, 58, 76, 86, 89 и 93...

25 января
13:17
5985 мест в первых классах школ Тольятти предоставлено для регистрации через Интернет

Об этом сообщили в департаменте образования Тольятти...

25 января
12:44
Женщину с инсультом 3 часа возили в автобусе, приняв за пьяную

Омбудсмен обратилась в полицию, чтобы она дала оценку действиям работникам автоперевозчика...

25 января
11:51
В Тольятти с запозданием идут Крещенские морозы

Синоптики ожидают значительное понижение температуры воздуха...

25 января
11:42
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлен на 60 дней

Под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия...

25 января
11:30
Дочь Майкла Джексона выдвинула версию об убийстве певца

Точная причина смерти артиста до сих пор не установлена...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+