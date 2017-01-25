Группа называется «Новости Август». В ленте появилось свыше 2 десятков сообщений о розыгрыше ценных призов - «очень достойных флагманских гаджетов производства компании "Аррle"», говорится в прикрепленной записи.

Для участия в конкурсе предлагается перейти по ссылке и пройти быструю регистрацию, указав свой действительный номер телефона для возможности связи. Отмечается, что двое победителей будут определены сегодня, 25 января, в 18-30.

Радио «Август» обращает внимание радиослушателей, что не проводит подобных розыгрышей в сети. Проблема взлома доведена до сведения администраторов соцсети.