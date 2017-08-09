Резидентами территории опережающего развития стали еще четыре компании. Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС» и ООО «АКТИВ ТМК».

Таким образом, в ТОР вступили уже 12 предприятий, которые готовы предложить горожанам более 1200 рабочих мест. Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА».

Сегодня Тольятти находится в числе лидеров по количеству резидентов среди всех ТОРов страны. С каждым днем интерес компаний к самому большому моногороду только растет, ведь в Тольятти созданы самые привлекательные условия для развития и ведения бизнеса.

В первую очередь, это предоставление существенных налоговых льгот. Резиденты полностью освобождаются от налога на имущество и землю на 10 лет, налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда — с 30 до 7,6%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства до 30%.

Также потенциальные и действующие резиденты могут рассчитывать на административную поддержку региональных и муниципальных властей. Департаментом экономического развития города выстроена эффективная система взаимодействия с предпринимателями в формате «единого окна». Оказывается поддержка по подготовке бизнес-плана и всей необходимой для подачи заявки документации «под ключ». Отметим, что весь процесс от момента подачи заявок до включения организации в список резидентов занимает 18-20 рабочих дней.

К услугам инвесторов в Тольятти предоставляются готовые инфраструктурные площадки: индустриальный парк «АВТОВАЗ», Особая экономическая зона «Тольятти» (не входит в зону ТОР), технопарк «Жигулевская Долина», а также индустриальные парки — «Жигулевская долина 2», «ВЦМ», «Тольяттисинтез» и АО «Куйбышевазот».



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