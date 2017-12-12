Здесь планируется построить трехъядерный спортивный объект по аналогии с комплексом возле стадиона «Труд». В основе лежит типовой проект, включающий три блока с бассейном, катком, тренажерными залами и многофункциональным спортзалом.

Как рассказал глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов, в настоящий момент на строительной площадке установлены ограждение и временные сооружения, произведена вырубка зеленых насаждений, выполнены земляные работы по разработке котлована под все три блока комплекса. Производится забивка свай.

С 1 декабря начались монолитные работы по производству фундамента. Не остаются в стороне и инициативные жители района. Горожане совместно с главным архитектором Тольятти Аркадием Шишкиным провели общественные обсуждения на тему будущей цветовой гаммы фасада ФОКа.

Мнения жителей разделились: одни считают, что фасад должен быть бело-синим, другие отдают предпочтение бело-оранжевой цветовой гамме. Итоговое решение будут принимать профессионалы в городской архитектуре.