В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения. Как рассказали в администрации, с начала года аварийный ремонт в городе произведен на площади свыше 3 тысяч кв. метров. В частности, в Автозаводском районе — 2,3 тысяч кв. м, в Центральном районе — 494 кв. м, в Комсомольском — 282 кв. м.
Повреждения на дорогах фиксируются специалистами администрации, в том числе по обращениям жителей. Затем сведения направляются генеральному подрядчику, компании «Автодоринжиниринг», для принятия срочных мер.
Аварийный (ямочный) ремонт дорог Тольятти осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей на протяжении всего года. Многие «критичные» места будут устранены благодаря предстоящему плановому и карточному ремонту дорог.
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И выплата по ним выигрышей, уточнили в администрации Тольятти.
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