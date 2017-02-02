Об этом сообщили в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики. Вопрос обсуждался на специальном совещании, на которое пригласили и представителей компаний Самарской области, которые имеют задолженность по выплатам перед бывшими и нынешними работниками.

По итогам этого совещания государственной инспекции труда было поручено направить материалы по злостным нарушителям в следственные органы с целью привлечения виновных должных лиц к уголовной ответственности. Все имеющие задолженность по зарплате компании отныне будут находиться на постоянном контроле.