Об этом сообщили в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики. Вопрос обсуждался на специальном совещании, на которое пригласили и представителей компаний Самарской области, которые имеют задолженность по выплатам перед бывшими и нынешними работниками.
По итогам этого совещания государственной инспекции труда было поручено направить материалы по злостным нарушителям в следственные органы с целью привлечения виновных должных лиц к уголовной ответственности. Все имеющие задолженность по зарплате компании отныне будут находиться на постоянном контроле.
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