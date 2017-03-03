Госдума весной планирует принять закон, который позволит работникам компании контролировать зарплаты и премии топ-менеджеров. По словам единоросса Андрея Исаева, это необходимо для укрепления социального партнерства.
Проект закона предполагает постоянное участие представителей рабочего коллектива в коллегиальных органах управления. Депутаты считают, что в настоящее время руководители предприятий не всегда достаточно открыты.
Источник Эхо Москвы
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