Госдума весной планирует принять закон, который позволит работникам компании контролировать зарплаты и премии топ-менеджеров. По словам единоросса Андрея Исаева, это необходимо для укрепления социального партнерства.

Проект закона предполагает постоянное участие представителей рабочего коллектива в коллегиальных органах управления. Депутаты считают, что в настоящее время руководители предприятий не всегда достаточно открыты.