Произошло это после вмешательства прокуратуры Автозаводского района. Напомним, в соответствии с нормами трудового законодательства работодатель обязан выплачивать сотрудникам заработную плату не реже двух раз в месяц.
Однако по состоянию на 11 января текущего года у ООО «АВТО-ПРОФИ» имелась задолженность. Свыше 600 тысяч рублей были невыплачены 43-м работникам. По выявленным фактам в адрес директора «АВТО-ПРОФИ» было внесено представление, на юридическое лицо было заведено административное дело.
В результате все долги по зарплате были погашены полностью.
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