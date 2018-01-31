Произошло это после вмешательства прокуратуры Автозаводского района. Напомним, в соответствии с нормами трудового законодательства работодатель обязан выплачивать сотрудникам заработную плату не реже двух раз в месяц.

Однако по состоянию на 11 января текущего года у ООО «АВТО-ПРОФИ» имелась задолженность. Свыше 600 тысяч рублей были невыплачены 43-м работникам. По выявленным фактам в адрес директора «АВТО-ПРОФИ» было внесено представление, на юридическое лицо было заведено административное дело.

В результате все долги по зарплате были погашены полностью.